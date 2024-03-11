«حياة كريمة» يقدم ميدالية و20 ألف جنيه لعاملة نظافة بسبب أمانتها

استوقف أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، سيدة عاملة في جمع القمامة من الشوارع، وسألها عن طبيعة عملها ثم أخبرها بفقدان 3 «غوايش» ذهب في المنطقة التي تقوم بجمع القمامة فيها وردها إليه حال عثورها عليها وأعطاها رقم هاتفه.

وقالت السيدة: «أنا بشتغل رزقي على الله بنزل مع نفسي ألم الزبالة في الشارع ومعايا ربنا وداخلة على 3 سنوات في الشغلة دي ومش بتعب منها ودي لقمة بالحلال وهي شغلة متعبة ولكن بحمد ربنا وممكن أعمل 30 جنيه لحد 70 جنيه في اليوم حسب الأرزاق ولكن مقبلش فلوس حرام مش بتاعتي».

وبعد انصراف أيمن مصطفى، تم وضع الغوايش الذهبية في كيس قمامة ووجدته عاملة النظافة، ثم بادرت بالاتصال به وإخباراه أنها وجدت الغوايش خلال جمعها القمامة، وطالبته بالعودة للحصول عليها في حالة بهجة.

وعاد أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، للحديث مع عاملة النظافة، وسألها عن أمنيتها بعد رد الأمانة فقالت: «نفسي أعيش عيالي بالحلال وميتعبوش زي وبدعي ربنا يريحني من الإيجار وأنا بدفع إيجار 1500 جنيه شهريا».

وقدم أيمن مصطفى، ميدالية حياة كريمة لجامعة القمامة بالإضافة إلى مبلغ مالي 20 ألف جنيه دعم لدفع إيجار شقتها ومساعدة أسرتها، وعبرت السيدة عن سعادتها قائلة: «الحمد لله على النعمة دي هرتاح من الإيجار لمدة طويلة».