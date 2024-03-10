سماح أبوبكر: اهتمام القيادة السياسية بالأطفال في حياة كريمة هدفه توعية الأسرة

قالت الكاتبة سماح أبوبكر عزت، إن اهتمام القيادة السياسية بالأطفال في مبادرة «حياة كريمة» يهدف إلى تنمية وتوعية الأسرة والقرى الأكثر احتياجًا.

الاهتمام بالطفل

وأكدت خلال استضافتها ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى أن الاهتمام بالطفل موجود على أرض الواقع وليس كلامًا مرسلاً، متابعة: «ألمسه عندما أزور أي قرية، حيث أعود منها وأنا في منتهى السعادة بسبب تفكير الأطفال ولديهم تعطش في الاستماع والتعبير عن رأيهم ويحلمون».

تأثير حياة كريمة على الأطفال

وأضافت «عزت»، أنها تحرص على الاستماع لكل طفل، متابعة: «أذكر فيه طفلا قلت له ماذا فعلت حياة كريمة؟ فقالي جملة أدهشتني: إنها جعلتنا نعرف نحب بعض، أطفالنا كنز».

وأوضحت أن مسلسل «نورة» المقرر عرضه في رمضان 2024، سيعالج العديد من المشكلات في قالب درامي منها زواج الفتيات المبكر والتثقيف المالي والهجرة غير الشرعية والابتزاز الإلكتروني، متابعة: «المسلسل سيوصل رسائل من خلال حدوتة بنت مصرية كل فتاة سترى نفسها فيها».

وتابعت: «شرفت أنني أشرف على المحتوى الدرامي لمسلسل نورة، وكاتب العمل المؤلف الشاب الموهوب محمد عدلي، ونورة عمل فخورة به، لأنه بالتزامن مع إطلاق القيادة السياسية مشروع تنمية الأسرة المصرية لا بد من الاهتمام بعناصر هذه الأسرة، والمجلس القومي للمرأة أطلق برنامج نورة برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الداعمة دائمًا للمرأة والفتاة المصرية».

وواصلت: «الهدف من برنامج نورة تمكين الفتاة، خاصة في القرى المشمولة بالرعاية من قبل مبادرة حياة كريمة، وبالتالي المسلسل يعبر عن الفتاة المصرية وأيقونة لها».