تنفيذ مشروعات بتكلفة 3.3 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة» في نصر النوبة بأسوان

تشهد قرى مركز نصر النوبة في محافظة أسوان، سلسلة جديدة من الإنجازات من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية المتنوعة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل هذه المشروعات مختلف قطاعات العمل العام، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 3.3 مليار جنيه.

رفع وكفاءة البنية التحتية

وأكدت «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قرى نصر النوبة تشمل مجموعة واسعة من القطاعات، تتضمن البنية التحتية وإنشاء وتجديد ورفع كفاءة 9 مجمعات خدمية و9 مجمعات زراعية وكذلك 43 مركزًا للشباب و7 وحدات إسعاف و3 مشروعات لسكن كريم للبيت الريفي المطور، يضم 63 عمارة.

مشروعات كبيرة في نصر النوبة

وكشفت حياة كريمة في بيان أن المشروعات تشمل أيضًا قطاع الكهرباء بـ43 مشروعًا، و6 جسور، ومجمع صناعي، و5 وحدات اجتماعية، و2 سوقًا حضريًا، وموقفًا حضريًا، ووحدة إطفاء، و41 مشروعًا في قطاع التعليم، و199 مشروعًا في قطاع المياه الشرب والصرف الصحي، و46 مشروعًا في قطاع الطرق، بالإضافة إلى مستشفى و17 وحدة صحية.

وتضم المشروعات الأخرى 28 مشروعًا لرفع كفاءة وتأهيل الترع، و26 مشروعًا في قطاع البريد، و18 مشروعًا في قطاع الغاز الطبيعي، و43 مشروعًا في قطاع الاتصالات والألياف الضوئية.

تحسين جودة الحياة

وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود مبادرة الرئيس السيسي لتحسين ظروف الحياة في قرى مركز نصر النوبة وتوفير خدمات أفضل لسكان المنطقة.