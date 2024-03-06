عميدة «الدراسات الإسلامية»: مؤتمر «الأخلاق وآليات بناء الوعي» يعكس عراقة الأزهر

رحبت الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور المؤتمر الدولي الخامس للكلية الذي عقد تحت عنوان: (الأخلاق.. وآليات بناء الوعي الرشيد) الذي يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقدمت التهنئة للحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجهت عميدة الكلية الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدعمهم ومساندتهم في عقد وتنظيم المؤتمر الدولي الخامس للكلية.

انعقاد المؤتمر يعكس تاريخ وعراقة الأزهر الشريف

وأوضحت عميدة الكلية، رئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يعكس تاريخ وعراقة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على مدار أكثر من 1084 عامًا من العطاء في خدمة الإنسانية كلها.

كما أوضحت الشهاوي أن اختيار عنوان المؤتمر جاء مراعاة للواقع وتلبية لحاجة المجتمعات الماسة للأخلاق والوعي الرشيد، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، عندما أشار إلى أن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة؛ لمواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها عن سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى التمسك بالأخلاق؛ لأنها عماد الشريعة الإسلامية مدللة على ذلك بقول الرسول: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ووصفه المولى -عز وجل- بأنه رحمة الله للعالمين.

قيمة وأثر الأخلاق في تقدم الأوطان ونهضتها

وأضافت عميدة الكلية أن المؤتمر به أكثر من 100 بحث علمي لمشاركين من داخل مصر وخارجها، تؤكد قيمة وأثر الأخلاق في تقدم الأوطان ونهضتها، لافتة إلى أن المؤتمر يسعى جاهدًا لدعم جهود الدولة المصرية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.