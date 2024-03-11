مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: نستهدف تمويل المصانع المتعثرة ماليا

أكّد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنّ الجلسات تركز على حلول سريعة، والتوجهات والطروحات تشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

جلسات الحوار أكدت تذليل العقبات أمام الاستثمار

وأضاف «صبري»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جلسات الحوار أكدت تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة لمستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة، مشددًا على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

إنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب

وشدد على أهمية دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي:«عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثر مالي، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر».