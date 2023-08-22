سمير صبري: مجلس أمناء الحوار الوطني وافق على توصيات لجنة الاستثمار دون تغيير

تحدث الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن مخرجات المحور الاقتصادي من الحوار، وتوصيات تشجيع الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار.

جلسات خاصة للخبراء والمختصين

وقال «صبري» خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «عملنا 4 جلسات علنية تابعها الجميع، وبعدها كانت هناك جلسات خاصة للخبراء والمختصين، ناقشن كل التوصيات بها، وكان هناك أكثر من 20 توصية، وبدأنا نرى أنه يجب أن نخفض عددها وخرجنا بــ11 توصية، تم رفعها لمجلس الأمناء».

فلسفة توصيات الحوار الوطني

وأضاف: «مجلس الأمناء ناقش التوصيات ووافق عليها مع اختلاف الصياغات، وقام بتعديل بعض الصياغات، دون تعديل لروح التوصية، ويوجد تفصيلة لكل توصية جرى تسليمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق مجلس الأمناء، وكل التفاصيل تشرح فلسفة التوصية».