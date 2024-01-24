سمير صبري: دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني تؤكد متابعته لأحوال الشارع المصري

ثمَّن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي، والتي جاءت خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد الشرطة الـ72.

دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني، خاص بالاقتصاد، يناقش القضايا والمشكلات الاقتصادية بشكل أكبر، تؤكد حرصه في التوسع فى المناقشات التي تتعلق بالقضايا الاقتصادية، ومدى حرصه على تحسين معيشة المواطن ومتابعته لما يدور في الشارع المصري.

اهتمام بتعزيز البيئة الاستثمارية

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هناك اهتماما بتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مقدما التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ72، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالشرطة المصرية وما تقدمه من جهود من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وما قدمته من تضحيات ستظل راسخة في ذاكرة الوطن.