يختلف موعد إعادة عرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي، حيث يُعرض مرتين بخلاف العرض الحصري، ليُتاح لجميع المتابعين ومحبي الدراما مشاهدة أحداث المسلسل في الأوقات التي تناسبهم.

وفي السطور التالية، نعرض موعد إعادة عرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 1، حيث يُعرض الليلة في السباق الرمضاني.

موعد إعادة عرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة 1

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 1 في تمام الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

تردد القناة الناقلة لمسلسل محارب

ويأتي تردد قناة cbc عبر القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

تردد القناة: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

مسلسل محارب

مسلسل محارب من إخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وعابد عناني، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.