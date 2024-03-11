ملك أحمد زاهر تروج لدورها في مسلسل محارب رمضان 2024: «استنوا راندا»

روجت الفنانة ملك أحمد زاهر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لدورها في مسلسل محارب بطولة حسن الرداد.

ملك زاهر تنشر صورا من كواليس محارب

ونشرت ملك أحمد زاهر، مجموعة صور من كواليس المسلسل، معلقة: «استنوا راندا في مسلسل محارب ابتداء من النهاردة إن شاء الله الساعة 9 مساء على cbc يا رب وجودي ضمن كل أساتذتي وزمايلي اللي أنا سعيدة وفخورة بالعمل معاهم حتى لو بدور صغير يكون لذيذ وخفيف عليكم ويا رب المسلسل يعجبكم».

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.