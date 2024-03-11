أحمد عيد ينفذ طلب كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين الحلقة 1

جسد الفنان أحمد عيد قدرة جماعة الحشاشين على الغدر والخيانة والتزامهم بتنفيذ الأوامر مهما كانت خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1 والتي شهدت التعارف الأول بين حسن الصباح (كريم عبد العزيز) وزيد ابن سيحون (أحمد عيد)، وذلك عندما أنقذ الصباح الثاني عندما كان يطارده عدد من الأشخاص داخل مدينة أصفهان حينما كان يحاول دعوتهم للانضمام إلى المذهب الباطني.

يطلب حسن الصباح من زيد بن سيحون خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1، أن يقدمه إلى عبد الملك بن عطاش كبير الدعاة الإسماعيليين، ويؤدي أمامه يمين انضمامه لهم ويتعهد لهم بالولاء والطاعة العمياء، وأن يهب لهم روحه وجسده لخدمتهم ولا يخالف رأيهم إلا يكون كافر لا توبة له.

أحمد عيد يقتل مؤذن أصفهان في مسلسل الحشاشين الحلقة 1

على الجانب الآخر، يكشف زيد ابن سيحون لـ حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، أنه يخدم مؤذن أصفهان منذ عام باسم مستعار حتى أصبح يعتبره مثل نجله، وذلك يستطيع دعوته إلى الانضمام للفرقة الباطنية الإسماعيلية، ولكنه يرفض ذلك، ليطلب منه حسن الصباح قتله لأنه كافر من وجهة نظرهم، وبالفعل يقوم بن سيحون بقتل مؤذن أصفهان وزوجته في منزلهم.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2

وينتظر الجمهور أحداث أكثر تشويقا وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2، في تمام الساعة السابعة من مساء الغد على منصة واتش آن الإلكترونية، ثم الساعة التاسعة والربع على قناة DMC، كما تذاع في تمام الساعة الـ 11 مساء على قناة DMC دراما.