رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل الحشاشين الحلقة 1: حسن الصباح يثبت طاعة رجاله لملك فرنسا

كتب:

نورهان نصر الله
08:18 م | الإثنين 11 مارس 2024
كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز

بدأ منذ قليل، عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1، التي دارت أحداثها داخل قلعة ألموت مع وصول رسول ملك فرنسا للتحالف مع سيد القلعة حسن بن الصباح، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز.

طلب «الصباح» من أحد رجاله أن يلقي بنفسه من أعلى نقطة في القلعة، لإثبات ولاءه، وبهذا المشهد يوضح لرسول ملك فرنسا ما الذي يستطيع فعله بسبب طاعة رجاله المطلقة.

وكشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1، مدى انبهار ملك فرنسا بالطاعة العمياء لرجال حسن الصباح، وقدرته على التحكم بهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 1 يكشف نبوغ حسن الصباح منذ طفولته

وعادت أحداث مسلسل الحشاشين في الحلقة الأولى إلى قبل تلك الواقعة بنحو 40 عامًا، وتحديدًا خلال فترة طفولة حسن الصباح، ومدى فطانته وقدرته على التعلم، وهو الأمر الذي جعله غير محبوب عند الأطفال من عمره.

نبوءة غريبة في مسلسل الحشاشين الحلقة 1

وعندما بدأ بعض الأطفال في مطاردة حسن الصباح ليلا، أثناء طفولته- سقط داخل بئر وحينما حاول الاستغاثة، ظهر له كأن غريب ليساعده ويخيره ما بين النور والظلام، قبل أن تعطيه تلك الصرافة نبوءة بأنه سيكون تابعًا للظلام.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

فنانون غيروا جلدهم في مسلسلات رمضان 2024 بمصر.. بينهم كريم عبدالعزيز

عبدالرحيم كمال: كريم عبدالعزيز الأنسب لدور حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

معنى كلمة الحشاشين؟.. مسلسل رمضاني بطولة الفنان كريم عبدالعزيز

رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز يكشف عن صور جديدة من مسلسل الحشاشين
بقلم نورهان نصر الله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.