مسلسل الحشاشين الحلقة 1: حسن الصباح يثبت طاعة رجاله لملك فرنسا

بدأ منذ قليل، عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1، التي دارت أحداثها داخل قلعة ألموت مع وصول رسول ملك فرنسا للتحالف مع سيد القلعة حسن بن الصباح، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز.

طلب «الصباح» من أحد رجاله أن يلقي بنفسه من أعلى نقطة في القلعة، لإثبات ولاءه، وبهذا المشهد يوضح لرسول ملك فرنسا ما الذي يستطيع فعله بسبب طاعة رجاله المطلقة.

وكشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1، مدى انبهار ملك فرنسا بالطاعة العمياء لرجال حسن الصباح، وقدرته على التحكم بهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 1 يكشف نبوغ حسن الصباح منذ طفولته

وعادت أحداث مسلسل الحشاشين في الحلقة الأولى إلى قبل تلك الواقعة بنحو 40 عامًا، وتحديدًا خلال فترة طفولة حسن الصباح، ومدى فطانته وقدرته على التعلم، وهو الأمر الذي جعله غير محبوب عند الأطفال من عمره.

نبوءة غريبة في مسلسل الحشاشين الحلقة 1

وعندما بدأ بعض الأطفال في مطاردة حسن الصباح ليلا، أثناء طفولته- سقط داخل بئر وحينما حاول الاستغاثة، ظهر له كأن غريب ليساعده ويخيره ما بين النور والظلام، قبل أن تعطيه تلك الصرافة نبوءة بأنه سيكون تابعًا للظلام.