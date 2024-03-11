ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 1.. حسن الصباح يتخلص من مؤذن أصفهان

أحداث عديدة مشوقة تضمنتها أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1، بدأت بتعريف الجمهور بشخصية حسن الصباح الذي ظهرت علامات النبوغ عليه منذ سنوات عمره الأولى، وهو ما خلق حالة من الغيرة لدى الأطفال في مثل عمره.

وظلت علامات النبوغ واضحة على حسن الصباح الذي ساعد شخصًا يدعى زيد بن سيحون في الهرب من أشخاص كانوا يطاردوه، وعندما تعرف عليه، طلب منه أنّ يوصله لشخص يدعى ابن وتار.

حسن الصباح ينضم إلى الباطنين ويعاهدهم بروحه

وبالفعل انضم حسن الصباح إلى الجماعة الباطنية، وتعهد بأن يهب لهم روحه وإذا خانهم يكون قد خان الله وجميع الأنبياء، وأصبح في صف الشيطان ولا توبة له إلا بالقتل، ومن أجل أنّ تكتمل المبايعة عليه أنّ ينضم إلى الخليفة المستنصر بالله في مصر.

وعندما يطلب زيد بن سيحون من مؤذن أصفهان أن ينضم لهم بعد أنّ خدمه لما يقرب من عام كامل، يرفض، ليطلب منه حسن الصباح القضاء عليه، وبالفعل يقتله هو وزوجته.

صديق حسن الصباح يصبح وزير الدولة

وعلى الجانب الآخر، كشفت أحداث مسلسل الحشاشين ما وصل له أصدقاء حسن، فأصبح عمر الخيام شاعرًا وعالمًا في الجبر والفلك، بينما أصبح علي الطوسي وزيرا للدولة.