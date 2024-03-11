الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين تتصدر «إكس».. تحفة فنية متكاملة

أشاد الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عيد، كما تصدرت تريند منصة «إكس» بعد دقائق قليلة من عرضها، وعلق البعض على الحلقة، قائلًا: «شكلنا داخلين على عظمة».

إشادات بالحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

وكتب العديد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إشادات متنوعة بالحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، وأشار البعض إلى اهتمام الدولة المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج قصة المسلسل، قائلين: «مسلسل مهم وخطوة جيدة من الدولة فعلًا»، «دخلة الحشاشين حلوة أوي وعاجبني الموود والتصوير»، «مسلسل الحشاشين تحفة فنية من أول التتر»، «من أول حلقة، الحشاشين أقوى مسلسل في رمضان السنة دي».

كما علق البعض قائلًا: «مسلسل الحشاشين شكله جامد جدًا، سيناريو عالي حبكة درامية أحداث تاريخية إنتاج رفيع.. أرشح الحشاشين للمشاهدة»، «مسلسل الحشاشين خطوة عظيمة من الدولة المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتوعية الشباب والمواطنين بخطورة الجماعات الفاشية التي تنتمي إلى الإسلام السياسي»، «حلقة الحشاشين حلوة وبداية مبشرة»، «كل شوية بعيد المشاهد من الأول علشان أتتفرج على التصوير المبهر ده».

أحداث الحلقة 1 مسلسل الحشاشين

ودارت أحداث الحلقة 1 من مسلسل الحشاشين، داخل قلعة آلموت مع وصول رسول ملك فرنسا للتحالف مع سيد القلعة حسن بن الصباح، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، كما كشفت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 1، مدى انبهار ملك فرنسا بالطاعة العمياء لرجال حسن الصباح، وقدرته على التحكم بهم.

ويعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد.