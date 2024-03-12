تحرك جديد من حسام حسن بعد سقوط أحمد رفعت المروع ونقله إلى المستشفى

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على زيارة أحمد رفعت لاعب فيوتشر، في المستشفى الذي يعالج به، للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية بعد أن تعرض للإغماء وسقوطه داخل أرض الملعب، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي لفريقه لعلاجه، ونُقل سريعا بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطيرة.

حسام حسن يزور أحمد رفعت في المستشفى

وتواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مباراة الاتحاد السكندري لمتابعة المباراة .

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تحسن الحالة الصحية لأحمد رفعت

وتحسنت الحالة الصحية للاعب بحسب الأطباء، مع وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

وسقط اللاعب بشكل مفاجئ داخل الملعب دون أي احتكاك، لينقل إلى المستشفى على الفور للوقوف على حالته وإجراء اللازم.