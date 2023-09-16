أحمد رفعت: المشروعات التنموية الكبرى تغير حياة الناس لـ100 عام مقبل

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن ما حدث في صعيد مصر من تنمية خلال السنوات الأخيرة أحدث تغييرًا كبيرًا لأبناء هذه المحافظات بعدما كان الصعيد يتيمًا ومنسيًا وخارج حسابات الحكومات السابقة.

تطوير ميناء سفاجا

وأضاف «رفعت»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات التنموية الكبرى تحدث تغييرا في حياة الناس لـ100 سنة مقبلة، فعندما يحدث تطوير في ميناء سفاجا لكي يصل عدد الركاب إلى 1.3 مليون راكب بنسبة نمو 15% مرة واحدة عما قبل وتغيير مساحة الميناء إلى 185% مع تطوير وإنشاء الطرق وربطها مع سوهاج وقنا وأسوان فإن هذا تغيير حقيقي في حياة الناس.

قناطر أسيوط

وأوضح أن إنشاء وتجديد القناطر في قلب الصعيد، وتحديدا في أسيوط، بتكلفة 6.6 مليار جنيه للتحكم لما يقرب من 10 مليارات متر مكعب مياه سنويا تساعد على زراعة 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر، ومن ثم مثل هذه المشروعات تغير حياة الناس.