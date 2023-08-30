«الوطن» تواصل سلسلة «رسائل إلى الرئيس السيسي».. الرسالة الثالثة لـ«أحمد رفعت»

أطلقت جريدة الوطن عبر منصاتها المختلفة، باب «رسائل إلى الرئيس السيسي» الذي يتضمن سلسلة من الرسائل ومقالات الرأي للكتاب والمشاهير والشخصيات العامة والشباب ورجال السياسة والدين.

وبدأ الباب نشر أولى مقالاته في العدد الصادر، أمس الثلاثاء، بمقال «سيدي الرئيس.. تحية وبعد» للكاتبة سحر الجعارة، تناولت خلالها ما كانت تعانيه خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية كونها امرأة قبل أن تكون كاتبة، ونوّهت بجهود الرئيس السيسي في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وطالبته بالترشح مجددا لرئاسة الجمهورية.

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فيما جاء ثاني المقالات في العدد الصادر، اليوم الأربعاء، بقلم دكتور خالد منتصر تحت عنوان «رسائل إلى الرئيس السيسي.. هل الإخوان فصيل وطني؟»، تحدث فيه الكاتب عن رؤية الرئيس السيسي الخاصة بتنظيم الإخوان، تلك الرؤية التي أنقذت مصر في الماضي، ولم يتخلى عنها الرئيس رغم المؤامرات، وهو أمر يجعل الكاتب يطالب الرئيس بترشحه مجددا في انتخابات رئاسة الجمهورية.

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ويأتي المقال الثالث في العدد الصادر، غدا الخميس، للكاتب أحمد رفعت، بعنوان: «حديث الملفات الأربعة..!»، يتناول خلاله الإنجازات التي تحققت على أرض مصر، والملفات الشائكة التي اقتحمها الرئيس السيسي بفضل الإرادة والعزيمة، بعدما كانت مهملة لعشرات السنوات السابقة.

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ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والمهني الذي تقوم به مؤسسة الوطن من خلال إتاحة الفرصة للقراء ومختلف فئات المجتمع للتعبير عن رأيهم الشخصي أمام الرأي العام والمجتمع.