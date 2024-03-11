لقطة مرعبة.. سقوط أحمد رفعت نجم فيوتشر في الملعب دون تدخل وبكاء اللاعبين (فيديو)

حالة من الرعب عاشها اللاعبون على أرض الملعب خلال المباراة التي جمعت مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية ضمن بطولة الدوري الممتاز، بعد سقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ دون أي تدخل.

اللاعب الذي كان يتواجد في منتصف الملعب بمفرده، سقط في مشهد مرعب، قبل أن يحاول الجهاز الطبي إفاقته، لتدخل سيارة الإسعاف ويتم نقله إلى المستشفى سريعا.

سقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر ونقله إلى المستشفى

وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية قبل انتهاء الوقت، بعد واقعة أحمد رفعت، بينما خرج اللاعبون وهم يبكون، بعد نقل اللاعب إلى المستشفى بعد سقوطه المفاجئ.

نقل أحمد رفعت إلى المستشفى بعد سقوطه في مباراة فيوتشر والاتحاد

وسقط أحمد رفعت داخل أرض الملعب دون أي التحام قبل دقائق من نهاية المباراة التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل السلبي 0 - 0، بينهما في الدوري.