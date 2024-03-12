مسلسل المعلم الحلقة 1.. مصطفى شعبان يعمل في محل سمك بسبب مرض والدته

أحداث متصاعدة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي عُرض اليوم عبر شاشة قناة الحياة، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المتنوع الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم الحلقة 1

وظهر خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم، أول رباعية لعبد الباسط حمودة تحت عنوان «ما تقولوا ليا يا بني آدمين».

وذهب الطفل جان رامز الذي يجسد شخصية مصطفى شعبان في صغره، إلى سوق السمك، وطلب العمل في أحد محلات السمك، حتى يستطيع توفير الأموال بسبب مرض والدته، وبالفعل صعد لإدارة مزاد كبير وسط أكبر ملعمي السمك في مصر، وتبين حينها ذكاؤه في بيع البضاعة بطريقة بسيطة وذلك رغم صغر سنه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.