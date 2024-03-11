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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل المعلم على قناة الحياة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:00 ص | الإثنين 11 مارس 2024
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم

أعلنت شبكة قنوات الحياة، موعد عرض الحلقة 1 مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفي شعبان، إذ صور العمل في شادر السمك، ويقدم خلال الأحداث فكرة مختلفة، يتناولها خلال 30 حلقة.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفي شعبان

وجاء موعد عرض الحلقة 1 مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفي شعبان، حصريا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، إلى جانب منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبي، حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسي لدراما العمل، إذ يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا، وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحد منهم.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم

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