بسنت بكر تكشف أسرارا جديدة عن الراحل وحيد سيف: «أضحك عادل إمام» (فيديو)

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «الظرفاء»، المذاع عبر «الراديو 9090»، مع الإعلامية بسنت بكر، سيرة الفنان الراحل وحيد سيف.

خفة دم الفنان الراحل وحيد سيف

وقالت «بكر»، «خفة الدم المعروفة اللى كلنا عشنا معاها أحلى الأيام، وأجمل الضحكات، وحيد سيف برنس نجوم الكوميديا، اللي قدر ببساطة شديدة، وبأسلوب سهل يشبه المصريين يرسم البهجة على كل وجوه محبيه».

وأضافت: «أعمال كتير في السينما والدراما والمسرح، خفة دم وتلقائية، كان له بصمة حقيقي كبيرة في الفن المصري، وقدر يحط أسمه ضمن أهم الكوميديانات».

وتابعت: «مصطفي سيد أحمد سيف اللي هو وحيد سيف، الحكاية اللي كتير ميعرفوهاش أنه غير اسمه من مصطفي سيد أحمد سيف إلى وحيد سيف، عشان كان بيحب فريد الأطرش، وفريد الأطرش قد أدوار كتير كان اسمه فيه وحيد».

وأكملت: «الحقيقة مش إحنا بس اللي كان بيضحكنا وحيد سيف، حتى زملائه كانوا مبيقدروش يوقفوا الضحك، لما كانوا يعرضوا أي مسرحية ويبقي فيها مشهد بيجمعهم مع وحيد سيف».

كيف أضحك عادل إمام؟

وقالت: «في مرة سألوا سعاد نصر وعادل إمام، قالولهم مين بيضحكم على المسرح، ردت سعاد نصر ورد الأستاذ عادل إمام، وقالهم طبعا وبلا شك وحيد سيف».