محطات من حياة وحيد سيف «أيقونة الكوميديا» في ذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير، وحيد سيف، أيقونة الكوميديا التي لا يستطيع أحد أن ينساها، حيث تميز بحركاته ومواقفه المضحكة على مدار مشوار الفني.

وتخليدا لذكرى الفنان، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وحيد سيف.. أيقونة الكوميديا».

رحل الفنان وحيد سيف يوم 19 يناير عام 2013، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، وتوفى إثر أزمة قلبية، ودُفن في الإسكندرية بمسقط رأسه.

محطات في حياة الراحل وحيد سيف

تخرج وحيد سيف في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وخلال دراسته بالكلية شارك بالفرقة التمثيلية في مسرح الجامعة وبدأ مشواره الفني الكبير، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم محامي خلع ومسرحية شارع محمد علي وفيلم سيد العاطفي ومسلسل المال والبنون.

أثناء دراسته في الجامعة شارك في مسرحيات عديدة أهمها شكسبير، وحسن ومرقص وكوهين، ومع مسرح الريحاني قدم مسرحية إنهم يدخلون الجنة، وآخر أعماله الفنية مسلسل زيزو 900.

وحيد سيف تزوج صحفية لبنانية

تزوج من الفنانة ألفت سكر، بعدها تزوج من الصحفية اللبنانية خلود التي ظلت معه حتى وفاته، وقال معها طيلة حياته إنه يعيش معها أجمل فترات حياته، وإنها عوضته عن كل شيء، وكان دائما يستشيرها في أعماله والسيناريوهات التي تُعرض عليه.