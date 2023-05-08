نجل وحيد سيف: والدي صرف أمواله على مرضه ومات حزينا

تحدث الفنان أشرف سيف عن والده الفنان الراحل وحيد سيف، قائلا: «هو نجم غير عادي في مجال الكوميديا، وكان يضحك الجميع، وعلى خشبة المسرح كان يمتلك القلوب، وزملاؤه كانوا لا يستطيعون إيقاف الضحكات أثناء عرض المسرحية، وشاهدت سعاد نصر ميتة من الضحك أمامه على المسرح، وعادل إمام لما سألوه مين اللى بيضحكك فقال وحيد سيف».

وحيد سيف لم يأخذ حقه

أضاف أشرف سيف خلال استضافته فى برنامج «واحد من الناس» تقديم الإعلامى عمرو الليثي، المذاع على شاشة الحياة، «للأسف والدى لم ياخذ حقه، وصرف كل فلوسه على مرضه، وزعل جدا علشان مفيش حد سأل عليه من زملائه في الوسط الفني، وفي مرضه الأخير كان بيبص لصورته مع الرئيس السادات أثناء تكريمه له، وكان يقولي كل اللي في الصورة ماتوا ما عدا أنا الحمد لله، وكان يضحكنى فى عز مرضه».

ولفت أن والده النجم الكوميديان وحيد سيف، لم يكن يعلم بدخوله الفن، مشيراَ إلى أنه أخفى عنه هذا الخبر، لأنه كان يريد أن ينجح بالاعتماد على نفسه فقط.

وتابع: «والدي وحيد سيف ووالدتي الفنانة ألفت سكر، انفصلا وأنا في المرحلة الإعدادية، وكان هذا مؤثر جدا في حياتي، وأمي وهبت نفسها لينا، أنا كنت متفوق جدا في الدراسة، ونجحت بمجموع كبير في الثانوية العامة، والتحقت بكلية هندسة، وبعدها قلت لأمي وصارحتها إنى عاوز أدخل معهد الفنون».

تركت الهندسة من أجل التمثيل

وواصل: «كانت اللجنة فيها أساتذة كبار، منهم كرم مطاوع وسعد أردش ومحسنة توفيق وأسماء مرعبة، ومقولتش لحد إنى أبن وحيد سيف، وقعدت 6 شهور في المعهد ومحدش يعرف، وقدمت مشهد للحلاج في إختبار الدخول للمعهد، وفي الأول قالوا لى انت هندسة ايه اللى جابك هنا».

واستكمل: «والدي لم يكن يعلم بموضوع التمثيل، وكان في مرة في المسرح وهو كان بيحب يشغل التلفزيون في غرفته ويوطى الصوت، وفجأة لقانى على الشاشة وأندهش وقال عارف الصوت ده ده ابني، واتصل بي وزعل إنى سيبت هندسة، لكن بعد ذلك تقبل الأمر».