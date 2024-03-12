ما سبب سقوط أحمد رفعت فجأة في أرض الملعب؟.. طبيب يفجر مفاجأة

اعتاد على وجوده في الملعب، يتحرك يمينًا ويسارًا، فجأة، يسقط اللاعب أحمد رفعت مغشيًا عليه، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، وينقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، ليصبح السؤال الذي يشغل بال الكثيرين: ما سبب حالة الإغماء التي تعرض لها؟

كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، في تصريحات لـ«الوطن» عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنّه يعاني من أزمة قلبية هي السبب وراء حالة الإغماء.

سبب سقوط أحمد رفعت فجأة في أرض الملعب

الأزمة القلبية هي السبب وراء سقوط اللاعب أحمد رفعت في أرض الملعب، وتحدث عادة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، مما يزيد من نشاط الجهاز العصبي، الذي يساعد بدوره على إبقاء الجسم دافئًا قدر الإمكان، ما يسبب الأزمة القلبية، أو ما يسمى باحتشاء عضلة القلب، وفقًا لوليد العوضي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية خلال حديثه لـ«الوطن».

تكثر فرص الإصابة بالنوبات القلبية، في فصل الشتاء، وذلك يرجع إلى انخفاض درجات الحرارة مما يتسبب تضييق الأوعية الدموية، المسئولة بشكل كبير عن عملية التنفس داخل الجسم، ما يعمل على إمداد القلب بالهواء اللازم للحياة.

نصائح للتعامل مع الأزمة القلبية

قدم موقع «مايو كلينك» مجموعة من النصائح التي وجب اتباعها، لتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، ويمكن استعراض هذه النصائح فيما يلي: