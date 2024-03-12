مسلسل حق عرب الحلقة الأولى.. العوضي يستعين بالبِشّعة لكشف الكذب؟

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على شاشة قناة ON، ضمن ماراثون الشركة المتحدة الرمضاني، وشهدت العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة.

أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

خلال أحداث الحلقة الاولي من مسلسل حق عرب ظهر الفنان أحمد العوضي في شخصية عرب السويركي الذي ينتمي لمنطقة الدرب الأحمر وتحديدًا المغربلين، حيث يعمل في تجارة الأخشاب مع المعلم عبد ربه، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، ويصبح ذراعه الأيمن وأكثر المقربين لديه لأمانته، وخلال الأحداث يتعرض المعلم عبد ربه لخدعة من أحد العاملين معه، فيقوم عرب السويركي – أحمد العوضي، باستخدام «البِشّعة» لكشف الكذب.

أصل البِشّعة في مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتُعد البِشّعة أقدم وسيلة استخدمتها القبائل العربية في التحكيم من أجل براءة أو إدانة المتهمين، وذلك من خلال جعل المتهم يلمس بلسانه آلة تم تسخينها على النار بشدة، وقال عنها أحمد العوضي خلال الحلقة: «اللي عقد لسانه على الكدب.. البِشّعة هتحرقهوله».

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي أكشن رومانسي حول شخصية عرب السويركي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي، ويعمل في تجارة الأخشاب ويفقد والده قبل ولادته في حريق هائل، ويقرر الثأر ممن تسبب في قتله، ويدخل في العديد من الصراعات مع كبار السوق بتجارته.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON

يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرًا، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 3 مساءً، وتُعرض الحلقات تزامنًا عبر منصة Watch it.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد صيام، وفاء مكي، كارولين عزمي، إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.