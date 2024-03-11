مسلسل حق عرب رمضان 2024 تريند جوجل قبل عرض أول حلقة

أعلنت شركة سنيرجي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، تصدر مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، تريند جوجل قبل عرض أولى حلقاته.

ونشرت الصفحة الرسمية لسنيرجي البوستر الدعائي للمسلسل، معلقة: «قبل عرض أول حلقة، مسلسل حق عرب تريند جوجل».

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، صبري فواز، وفاء عامر، كاورلين عزمي، دنيا المصري، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.