ساعات معدودة تفصلنا عن بدء عرض مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي 2024، والذي وضعت له الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة درامية جذابة ما بين الشعبي والتاريخي والاجتماعي والكوميدي والأكشن، واهتم الجمهور فور الإعلان عن مواعيد الخريطة الدرامية عن موعد عرض الحلقة 1 مسلسل حق عرب على قناة ON، والتي نكشف عنها في السطور التالية.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل حق عرب على قناة ON

ينطلق عرض الحلقة 1 مسلسل حق عرب على قناة ON، من بطولة الفنان أحمد العوضى في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة الأولى في الساعة 5:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 11:15 صباحًا.

كما يجرى عرض الحلقة 1 مسلسل حق عرب على قناة ON drama، في الساعة 9:00 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:00 ظهرًا، والإعادة الثانية في الساعة 3:00 ظهرًا.

قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتخطي برومو مسلسل حق عرب حاجز 5 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يتعرض بطل العمل عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي للعديد من الأزمات والصراعات في حياته المليئة بالإثارة والتشويق في إطار شعبي.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.