بدأ الماراثون الرمضاني بانطلاق باقة متنوعة من الأعمال الدرامية في الساعات القليلة الماضية، إذ تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسلات متنوعة ما بين الكوميدي والشعبي والتراجيدي والاجتماعي، ومن أبرز ما يثير اهتمام الجمهور، مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي التي نكشفها في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة الثانية

يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة الثانية، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 12 مساءً، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 3 مساءً، وتُعرض الحلقات تزامنًا عبر منصة Watch it.

ويأتي موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على قناة ON في تمام الساعة تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 11:15 صباحًا.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، العديد من الأحداث المشوقة ، من بينها القبض على الفنان أحمد العوضي بعد شجار مع أحد الأشخاص بملهى ليلي، والتنازل عن المحضر فيما بعد، ووفاة والده في حادث حريق مروع قبل ولادته.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء عامر، أحمد صيام، وفاء مكي، دينا فؤاد، دنيا المصري، وآخرين ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.