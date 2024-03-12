مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

تفصلنا ساعات قليلة عن ثانِ أيام شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث كثيرين من المقيمين ومواطني المملكة، عن مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، حتى يتمكنوا من تنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن موضوعاتها الخدمية التي تنشر على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك، مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وفق جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتتفاوت مواقيت الصلاة في السعودية في المدن المختلفة، وتُرفع الفروض الخمس في العاصمة الرياض كالآتي:

صلاة الفجر 4:47 صباحًا.

الشروق 6:05 صباحًا.

الظهر 12:03 صباحًا.

العصر 3:27 مساءً.

المغرب 6:01 مساءً.

العشاء 8:01 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويختلف موعد أذان الفجر حسب المنطقة والمحافظة السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر معلنًا بداية ثانِ أيام شهر رمضان المبارك في العاصمة الرياض في تمام الساعة 4:47 صباحًا، بينما في مكة المكرمة في تمام الساعة 5:16 صباحًا، وهو نفس توقيت المدينة المنورة أيضًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

بينما يأتي موعد أذان الظهر في الرياض في تمام الساعة 12:03 مساءً، وفي مكة المكرمة يكون في تمام الساعة 12:30مساءً، ويرفع في المدينة المنورة في تمام الساعة 12:31 مساءً.

موعد اذان العصر في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويكون موعد أذان العصر في الرياض في تمام الساعة 3:27 مساءً، يكون في مكة المكرمة في تمام الساعة 3:54 مساءً، بينما في المدينة المنورة يكون أذان العصر في تمام الساعة 3:55 مساءً.

موعد اذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب والإفطار في العاصمة في تمام الساعة 6:01 مساءً، ويفطر المقيمون في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:29 مساءً، وهو نفس التوقيت الذي يفطر فيه أهالي المدينة المنورة.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويصل عدد ساعات صيام ثانِ أيام شهر رمضان المبارك في الرياض إلى نحو 13 ساعة و14 دقيقة، بينما يصل في مكة المكرمة إلى 13 ساعة و13 دقيقة، وهو نفس عدد ساعات الصيام في المدينة المنورة بسبب قرب المسافة بينهما.