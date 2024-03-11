كشفت المملكة العربية السعودية عن موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 11-3-2024 في شهر رمضان المبارك، كما ذكرت مواعيد مواقيت الصلاة والإمساك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 11-3-2024

ونشرت الحكومة السعودية، في بيان مواقيت الصلاة لليوم الاثنين 11-3-2024، حيث يكون موعد أذان المغرب الساعة 6:29 مساءً، وتكون مواقيت الصلوات كالتالي: صلاة الفجر الساعة 5:16 صباحًا، الشروق الساعة 6:33 صباحًا، الظهر الساعة 12:31 مساءً، العصر الساعة 3:54 مساءً، والعشاء الساعة 7:59 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

أوضحت الحكومة أنّ موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 11-3-2024، سيتغير يوميًا بزيادة أو نقص دقيقة أو دقيقتين. وبالتحديد، موعد أذان المغرب اليوم هو الساعة 6:38 مساءً، حيث يُفطر فيها الصائمون.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 11-3-2023

وأكدت الحكومة السعودية أنّ موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 11-3-2024، سيكون مع رفع أذان المغرب مباشرة.

وفي المملكة العربية السعودية، سيكون وقت الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك عند الساعة 6:29 مساءً، وسيتم الآذان لصلاة العشاء التي تليها صلاة التراويح في تمام الساعة 7:59 مساءً.