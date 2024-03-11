إمساكية رمضان 2024 في السعودية.. اعرف موعد إفطار أول أيام الشهر المبارك

كشفت إمساكية رمضان 2024 في السعودية، مواعيد الإفطار والإمساك ومواقيت الفروض الخمس يوميًا، فضلًا عن تضمنها عدد ساعات الصوم اليومية، وكشفت الإمساكية التي أقرتها المملكة العربية، أنّ شهر رمضان المبارك يأتي كاملًا هذا العام.

إمساكية رمضان 2024 في السعودية

ويحرص كثير من المسلمين على الإطلاع على إمساكية رمضان 2024 بالسعودية، خاصة أنّ المملكة تستعد بشكل خاص خلال الشهر المبارك لاستضافة ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة.

ونعرض في التقرير التالي، إمساكية شهر رمضان 2024 في مدن المملكة العربية السعودية كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 مكة المكرمة

تتضمن إمساكية رمضان 2024 في مكة مواعيد الإمساك والإفطار، ومواعيد الفروض الخمس في مكة المكرمة، ويبدأ بها شهر رمضان المبارك بداية من الاثنين الموافق 11 مارس، ويستمر لمدة 30 يومًا لينتهي في 9 أبريل 2024.

إمساكية رمضان 2024 المدينة المنور

ويمكن متابعة الفروض الخمس ومواعيد الإفطار والسحور من خلال إمساكية رمضان 2024 المدينة المنورة التي جاءت كالتالي:

إمساكية رمضان 2024 الرياض

وفي العاصمة السعودية الرياض، جاءت إمساكية شهر رمضان المبارك كالآتي:

وبحسب الحسابات الفلكية، يُرفع أذان الفجر أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:48 صباحًا، بينما يكون أذان الظهر في الساعة 12:03، ويرفع أذان صلاة العصر في الساعة 3:27.

ويكون وعد الإفطار في المملكة العربية السعودية، أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:01 مساءً، فيما يؤذن لصلاة العشاء التي يعقبها صلاة التراويح في تمام الساعة 7:32 مساءً.