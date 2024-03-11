يحل شهر رمضان 2024 – 1445 في المملكة العربية السعودية الاثنين، فيما تم تحديد موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2024، وفقا لتوقيت كل إمارة إذ تكون بعد صلاة العشاء مباشرة، إذ حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية إقامة صلاة التراويح 11 مارس الموافق 1 رمضان.

موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2024

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية موعد صلاة التراويح في السعودية رمضان 2024، وفقا لتوقيت كل إمارة.

موعد صلاة التراويح في الرياض رمضان 2024

تم تحديد موعد صلاة التراويح في الرياض رمضان 1445 - 2024 لتكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في الرياض في تمام الساعة 7:23 مساء اليوم الإثنين.

موعد صلاة التراويح في مكة المكرمة رمضان 2024

تم تحديد موعد صلاة التراويح في مكة المكرمة رمضان 1445 - 2024 لتكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في مكة المكرمة في تمام الساعة 7:50 مساء اليوم الإثنين.

موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة رمضان 2024

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية موعد صلاة التراويح في مكة المكرمة رمضان 1445 - 2024 لتكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في المدينة المنورة في تمام الساعة 7:52 مساء اليوم الإثنين.

أئمة المسجد النبوي لصلاة التراويح في أول يوم رمضان بالسعودية 2024 - 1445

تبدأ التسليمات الأولى في المسجد النبوي الشريف اليوم الموافق 1 رمضان 1445 الشيخ الدكتور عبدالله العيجان والتسلميات الأخيرة مع الشفع والوتر يقيمها الدكتور الشيخ عبد المحسن القاسم، فيما يقيم التسليمات الأولى لصلاة التراويح لثاني أيام رمضان الشيخ أحمد بن طالب بن حميد على أن تكون التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر الشيخ الدكتور صلاح البدير.