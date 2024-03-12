طريقة عمل الزبادي في البيت باللبن البودرة.. مش هتفرق عن الجاهزة

يُعد الزبادي من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين في شهر رمضان المبارك، ويحرص العديد على تناوله في السحور، لكونه من أهم العناصر الغذائية التي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنه غني بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات.

خطوات سهلة وبسيطة، يمكن من خلالها طريقة عمل الزبادي في البيت باللبن البودرة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي» سفرة:

كوب زبادي بلدي

12 ملعقة لبن بودرة

4 كوب ماء

خطوات التحضير

في البداية يتم إضافة الماء مع اللبن البودرة على النار مع الاستمرار في التقليب حتى غليان اللبن.

بعد أن يبرد اللبن يتم إضافة الزبادي البلدي عليه ونقوم بتقليبه جيدًا.

أثناء ترك اللبن يبرد نشعل الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل وبعدها نقوم بغلق الفرن ووضع الزبادي في أكواب ووضعها في صينية في الفرن، وغلق الفرن وتركها لا نفتح عليها لمدة 4 ساعات.

طريقة أخرى لعمل الزبادي البيتي

1 كيلو لبن.

1 علبة زبادي.

1 ملعقة نشا.

قشطة.

خطوات تحضير الزبادي البيتي:

يغلى الحليب ثم يترك حتى يصبح دافئًا.

يذوب النشا مع الحليب.

يخلط المزيج في الخلاط مع الزبادي والقشطة.

يغرف في القوالب ويوضع في فرن دافئ حتى يتماسك.

أسهل طريقة لعمل الزبادي

المقادير:

1 كيلو لبن سائل دافئ.

1 كوب زبادي.

رشة ملح.

طريقة التحضير