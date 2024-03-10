طريقة عمل الزبادي زي الجاهز.. «اضبطي حرارة الفرن جيدا»

يُفضل الصائمون تناول الزبادي في وجبة السحور، باعتباره أحد أهم الأطعمة الغنية بالبروتينات، فضلًا عن دوره الهام في راحة المعدة خلال ساعات الصيام، وتسهيل عملية الهضم، لذا تهتم ربات البيوت بمعرفة طريقة عمل الزبادي في المنزل بمذاق يُماثل الجاهز الذي يُباع في المحلات.

طريقة عمل الزبادي مثل الجاهز

نستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل الزبادي زي الجاهز، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي على النحو التالي:

المكونات:

5 أكواب حليب طبيعي.

كوب زبادي.

طريقة عمل الزبادي:

اغلي اللبن الطبيعي وقلبيه من حين لآخر.

اتركي اللبن يدفئ قليلًا قبل استخدامه وتجنبي العمل وهو بارد.

ضعي الزبادي مع اللبن واخليهم جيدًا.

ضيفي معلقة لبن بودرة.

ضعي الكمية السابقة في الخلاط واضربيها جيدًا.

اضبطي الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق، ثم اطفئي النار واتركيه يهدأ قليلًا.

صبي الزبادي في أكواب زجاجية تكفي لـ8 أكواب مع ضرورة تغطية الأكواب بواسطة غطاء أو ورق استرتش.

ضعي ماء ساخن في الصينية، ورصي بها الأكواب لسهولة إخراجها.

ادخلي الصينية الفرن واتركيها 12 ساعة دون تحريك.

إذا لاحظتي أن أكواب الزبادي لا تزال سائلة بعد خروجها من الفرن، اتركيها لمدة ساعتين آخرين، وبعد ذلك توضع في الثلاجة لمدة 120 دقيقة، ويفضل تناول هذه الكمية في غضون أسبوع حتى تكون صالحة للاستخدام.

فوائد الزبادي

وتناول الزبادي في السحور العديد من الفوائد، بحسب ما أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علم الأغذية في جامعة عين شمس لـ«الوطن»، أن الزبادي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، التي تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي ودعم صحة العظام، فضلًا عن دوره في تعزيز صحة الجهاز المناعي والحفاظ على مستويات الكوليسترول.