ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميا على السحور؟.. طبيب يكشف مفاجأة

تعتبر الزبادي من أكثر الأطعمة التي يحرص المسلمون على تناولها في وجبة السحور طوال شهر رمضان الكريم؛ فبجانب كونها وجبة خفيفة يمكن النوم بعدها مباشرة دون التعرض لأضرار صحية، هي أيضًا تحقق للجسم فوائد صحية كثيرة، أبرزها مده بالطاقة الكافية لمواصلة ساعات الصوم خلال النهار؛ لذا وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، نوضح ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميا على السحور.

تناول الزبادي يوميا على السحور

أجاب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميا على السحور؟، موضحًا أن تناول الزبادي يحقق للجسم العديد من الفوائد الصحية، أهمها تسهيل عملية الهضم بعد تناول الطعام، وبالتالي النوم بشكل مريح وعدم التعرُّض لكوابيس مزعجة، فضلًا عن كون تناول الزبادي في وجبة السحور يعزز فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

من الفوائد الأخرى التي تحدث للجسم عند تناول الزبادي يوميا على وجبة السحور خلال شهر رمضان هي تقوية الجهاز المناعي، والذي يعتبر خط الدفاع الأول في الجسم، والمسؤول عن التصدي لكل الفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر، ويعزز تناول الزبادي يوميا جهاز المناعة من خلال احتوائه على بكتيريا صحية تمنع البكتريا الضارة من السيطرة داخل الجسم بشكل أكبر.

حل مشكلات المعدة وتحسين عمل الأمعاء

كما أضاف «ناجي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الاعتماد على الزبادي يوميا ضمن وجبة السحور خلال شهر رمضان يساعد في حل مشكلات المعدة، وتحسين عمل الأمعاء، إلى جانب تحسين الحالة المزاجية وتقوية العظام، من خلال احتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو العنصر المسؤول عن صحة العظام.

واستكمالًا لسؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميا على السحور؟ يمكن الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، سبق لها أن وجهت المواطنين، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تناول الزبادي يوميا، موضحة أن الزبادي مفيد لراحة المعدة وتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

تعزيز الجهاز المناعي

كما أشارت «الصحة» إلى أن الزبادي يحتوي على نسبة جيدة من البكتيريا النافعة وهى «البروبيوتك» والتى تساهم بشكل كبير في تجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، مضيفة أن تناول الزبادي يوميا يقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويساعد في التخلص من اضطرابات النوم، كما يساعد في الحفاظ على وزن الجسم وتعزيز الجهاز المناعي.

وبعد توضيح ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي يوميا في وجبة السحور خلال شهر رمضان، نوضح طريقة تحضير الزبادي في المنزل، والتي تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

طريقة تحضير الزبادي في المنزل

- غلي الحليب، ثم وضعه في إناء مملوء بالثلج.

- إضافة ملعقة واحدة من الزبادي لكل نصف كيلو من الحليب.

- إضافة ملعقة من اللبن البودرة للخليط وتقليبه جيدًا.

- سكب الخليط في أوانٍ فخارية.

- تسخين الفرن لمدة 5 دقائق، ثم إطفاؤه ووضع هذه الأواني الفخارية في الفرن لمدة 6 ساعات.

- بعدما ينضج الزبادي يتم وضعه في الثلاجة لحين تناوله.