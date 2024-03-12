550 مسؤولا إسرائيليا سابقا يحذرون حكومة الاحتلال: «مصالحنا في خطر»

حذّر مئات المسؤولين السابقين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، في رسالة وجهوها إلى مجلس الحرب، من أن مصالح إسرائيل الاستراتيجية تواجه خطرًا بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 157 يومًا، مؤكدين أن هذا العدوان يضر بصورة إسرائيل على المستوى العالمي، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

رسالة تحذير من مئات المسؤولين السابقين

ووقع على رسالة التحذير نحو 550 من كبار المسؤولين السابقين في دولة الاحتلال، والذين يشكلون مجموعة، ويطلقون على أنفسهم اسم «قادة من أجل أمن إسرائيل».

وقد حذروا من أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، يمكن أن تسبب ضررًا تراكميًا يلحق بأمن دولة الاحتلال ومصالحه الاستراتيجية، بسبب القرارات الحكومية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص من المدنيين في قطاع غزة.

وقال المسؤولون السابقون، في رسالتهم، إنه بصرف النظر عن الجوانب الأخلاقية، إلا أن الأزمة التي تشكت في قطاع غزة، أصبحت تشكل تهديدًا للمصالح الوطنية الحيوية لدولة الاحتلال، خاصة وأن العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية، تحذر من أن القطاع بشكل عام، وفي شمال غزة بوجه خاص على شفا الإصابة بمجاعة.

على حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة النظر في قراراتها

وبحسب الرسالة، فقد طالبت المجموعة مجلس الحرب بإعادة النظر في قراراتها تجاه العدوان على غزة، بالإضافة إلى التوقف عن صنع خلافات مع الحلفاء، حول كل عملية تسليم للمساعدات، بالإضافة إلى زيادة كم المساعدات وتحديد طرق نقلها عبر المعابر الخاصة، مع ضمان توزيعها الآمن على مليوني شخص مدني.

وتابعت أن بسبب القرارات الحالية التي تنم عن سياسة البخل الإنساني، بالإضافة إلى التصريحات غير المسؤولة من الوزراء وأعضاء الكنيست، يشوه صورة إسرائيل الدبلوماسية ويكسبها أعداء جدد كل لحظة، خاصة أن كثير من البلدان الصديقة بدأت تهاجم إسرائيل.

وحثت الرسالة مجلس الحرب على كبح جماح المتطرفين، وأن تكون الأولوية لأمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية، وتقديم المساعدات الإنسانية المكثفة بشكل عاجل، والحفاظ على علاقات الصداقة بين الولايات المتحدة، وأوروبا والمجتمع الدولي.