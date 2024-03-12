في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.. 3 أدعية لفك الكرب عن أهالي غزة

مع بداية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع اليوم الـ158 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يصبح الدعاء من أقوى أسلحة المؤمنين حول العالم، من أجل التضرع إلى الله لفك الكرب وإزاحة الغمة، وتبدل حالهم إلى الأفضل.

مواقيت الصلاة في قطاع غزة

وبحسب رابطة العالم الإسلامي، فأن موعد رفع أذان الفجر وبدء صيام ثاني أيام شهر رمضان المبارك يكون في تمام الساعة 4:36 صباحًا، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:56 صباحًا، ويأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحًا.

بينما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 3:16 مساءً، بينما يرفع أذان المغرب والإفطار في قطاع غزة في تمام الساعة 5:56 مساءً، ويكون موعد أذان العشاء والذي يليه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:10 مساءً.

أفضل أدعية فك الكرب لأهالي قطاع غزة

وبحسب دار الإفتاء، فأن أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها لأهالي قطاع غزة لفك الكرب وإزاحة الغمة وتبدل الحال جاءت كالآتي:

-اللهم انصر أهل غزة.. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنهم كيدهم وقل حدهم وأزلهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

- اللهم اجعل لأهل فلسطين وغزة النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم اللهم اشفي جرحاهم وأطلق أسر أسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين.

- وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي، لا شريك له، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا.