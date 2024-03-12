موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد على CBC

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد الليلة على شبكة قنوات CBC، حيث يعرض الساعة 9 صباحا والثالثة عصرا والعاشرة والنصف ليلا.

مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد على CBC

بدأت أحداث مسلسل محارب بطولة حسن الرداد بكابوس سائق الميكروباص «حسن الرداد» القادم من أحد مدن صعيد مصر، والذي أصبح مسؤولا عن أسرته بعد وفاة والده، ويدخل في حالة صدمة كبيرة بعد وفاة والدته في حادث سير، خاصة أنّه كان مرتبطا بها بشدة.

موعيد عرض مسلسل محارب على شبكة CBC

- مسلسل محارب بطولة حسن الرداد العرض الأول الساعة 9 مساءً على قناة CBC.

- مسلسل محارب الإعادة الأولى الساعة 5:15 فجرًا CBC.

- مسلسل محارب الإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرًا CBC.

- مسلسل محارب الساعة 10:30 مساءً على قناة CBC دراما.

- مسلسل محارب الإعادة الأولي على الساعة 1:30 مساءً CBC دراما.

- مسلسل محارب الأعادة الثالثة في تمام الساعة 9 صباح اليوم التالي CBC دراما.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.