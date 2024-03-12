موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2 علي قناة CBC الیوم، سيكون الساعة 9 مساء، وبعد ذلك يعاد عرض نفس الحلقة 5 مرات اخري، بمعدل مرتين على نفس الثناة، وثلاث مرات على قناة CBC دراما، مع حرص ادارة القناة على تغير مواعيد العرض بين كل قناة واخري لاتاحة الفرص أمام المشاهدين لمتابعة أحداث المسلسل الجديد فى الأوقات المناسبة لهم.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2 علي قناة CBC الیوم

الساعة 9 مساء هو موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2 علي قناة CBC الیوم، على قناة CBC العامة، حيث تستكمل أحداث الحلقة الثانية بعد فاة عفاف شعيب ولدة محارب، فى نهاية الحلقة ووسط حفل زفاف على ناهد السباعي، وذلك بسبب احد السيارات المسرعة.

وكانت أم محارب من بداية الحلقة تحثه دائما على ارتداء فانلة بيضا بالمقلوب قبل حفل زفاف خوفا من الحسد وبسبب حبها الشديد له، وبسبب هذة الرغبة تركت حفل الزفاف وذهبت لتحضر له الفانلة البيضاء رغم محاولات محارب لمنعها ، الا ان النهاية تنتهي بمأساة مقتلها أمام عينه.

موعد عرض مسلسل محارب على شبكة CBC

- مسلسل محارب بطولة حسن الرداد العرض الأول الساعة 9 مساءً .

- مسلسل محارب الساعة 5:15 فجرًا .

- مسلسل محارب ،الساعة 3:45 عصرًا CBC.

نجوم مسلسل محارب

نجوم مسلسل محارب الذى يعرض 6 مرات يوميا على شبكة قنوات CBC ، وCBC دراما، حسن الرداد، ناهد السباعي ،أحمد زاهر، نرمين الفقى، منة فضالى، ، سلوى عثمان، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ،