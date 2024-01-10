استقرار اسعار السيارات المستعملة في مصر مع بداية 2024

شهدت أسعار السيارات المستعملة فى الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، مع بداية عام 2024، بحسب ما أكد عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، مشيراً إلى أن سوق السيارات شهد استقراراً في أسعار السيارات المستعملة.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أن الوقت الراهن يشهد تراجعاً كبيراً في الطلب على السيارات الجديدة، معتبراً أن هناك فرصة أمام راغبي شراء السيارات، لشراء سيارات مستعملة بجودة عالية، وبسعر مناسب.

انتعاش بأسواق المستعمل وركود الجديد

وتابع عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسواق السيارات المستعملة تشهد انتعاشاً في حركة البيع والشراء، عقب تراجع المبيعات في أسواق السيارات الجديدة.

وأضاف أن أسواق السيارات الجديدة تشهد منذ فترة، حالة من الركود في حالة البيع والشراء، مما نتج عنه استقرار في أسعار السيارات المستعملة مع بداية العام 2024.

استدعاء ما يقرب من 3000 سيارة هيونداي

وكشف «محمود» عن أن بعض توكيلات السيارات الكورية في مصر، أعلنت فى بيان لها مؤخراً، عن استدعاء عدد كبير من السيارات القديمة، بغرض الصيانة.

تضمنت استدعاء حوالي 2296 سيارة «هيونداي»، موديل «ix 35»، إنتاج شهر يونيو 2013 إلى إنتاج يونيو 2015، وذلك للبدء في حملة التغيير المجاني لـ«فيوز قاطع التيار»، وذلك كإجراء وقائي لصيانة السيارة والحفاظ عليها، وطالبت الشركة جميع العملاء بالحضور لمراكز الصيانة المعتمدة.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الشركة ذكرت في بيانها، أنه يُرجى من مالكي تلك الموديلات، من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة للحجز المُسبق، وأضافت أن تلك الحملة تأتي في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين .

وفي وقت سابق، أعلن عدد من وكلاء السيارات الكوري والياباني عن حملة استدعاء لعدد من موديلات السيارات القديمة، وذلك لصيانتها وتغيير بعض قطع الغيار بها لبعض أنواع من السيارات الملاكي.