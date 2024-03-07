متحف كفر الشيخ يُنظم ورشة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على صناعة فانوس رمضان

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية للتدريب على صناعة فوانيس رمضان لمجموعة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من طلاب مدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، احتفالاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

تدريب الأطفال والطلاب على صناعة فوانيس رمضان

وخلال الورشة الفنية جرى تدريب الأطفال والطلاب على صناعة فوانيس رمضان من خلال استخدام خامات من البيئة مثل الأكواب البلاستيكية المٌستهلكة، في ظل حالة من الفرحة والسعادة التي انتابت الأطفال لمشاركتهم في الورشة.

تنمية المواهب وبخاصةً لدى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، أنّ الورشة التدريبية لصناعة فوانيس رمضان جاءت بمناسبة الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، وتفعيلاً لدور المتحف في التواصل المجتمعي وتنمية المواهب وخاصةً لدى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.