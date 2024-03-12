مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد على شبكة CBC، هو مسلسل درامي تشويقي مناسب لجميع افراد الأسرة، تدور أحداثه حول الشاب الصعيدي الذي يشق طريقه إلى القاهرة، حيث يعمل سائق ميكروباص لتلبية احتياجات أسرته بعد وفاة والده، وفي ظل فرحته الكبيرة بزفافه على حبيبته ناهد السباعي، تموت والدته بسبب سائق سيارة مسرعة وسط حفل الزفاف.

مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد

يعرض الليلة فى تمام الساعة 9 مساء، مسلسل محارب الحلقة 2 بطولة حسن الرداد على قناة CBC العامة، وهو بطولة عفاف شعيب وناهد السباعي، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

موعد عرض وإعادة الحلقة 2 من مسلسل محارب

تبدأ قناة CBC في تمام الساعة 9 مساء عرض مسلسل محارب الحلقة 2 ، كما تعيد القناة الحلقة الساعة 5:15 فجرًا، كما يعاد للمرة الثالثة الساعة 3:45 عصرًا على نفس القناة.