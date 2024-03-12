ساعات قليلة تتبقى على إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2024، وعليه يرغب أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط في معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 إذ يرتبط بأداء الصلاة بالإضافة إلى كونه موعد الإفطار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة اليوم.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

ويكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:06 مساءً كما كان اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:06 مساءً وتفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 12-3-2024

ويكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 12-3-2024 بمجرد بدأ صلاة المغرب في الساعة 6:06 مساءً.