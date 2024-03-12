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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

كيرلس مجدى
12:10 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
موعد صلاة المغرب في الإسكندرية

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية

ساعات قليلة تتبقى على إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2024، وعليه يرغب أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط في معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 إذ يرتبط بأداء الصلاة بالإضافة إلى كونه موعد الإفطار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواقيت الصلاة اليوم.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

ويكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:06 مساءً كما كان اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:06 مساءً وتفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.

 موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 12-3-2024

ويكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الثلاثاء 12-3-2024 بمجرد بدأ صلاة المغرب في الساعة 6:06 مساءً.

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