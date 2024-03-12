مسلسل حق عرب الحلقة 1.. أحمد العوضي يعاير والدته «بائعة الجرجير»

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، التي عرضت أمس على قناة ON، العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، ولاقت ردود فعل قوية من الجمهور.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على قناة ON، عن مواجهة حادة لـ عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، مع والدته، التي تجسدها الفنانة سلوى عثمان، بعدما رفضت عمله مع المعلم عبد ربه، الذي تسبب في وفاة والده، ومجادلته لها بأنه بريء ولا صلة له بقتل والده، وتطور الشجار بينهما حتى تدخل شقيقه الأكبر «علي»، الذي يجسده الفنان محمد أحمد ماهر، واتهمه بأنه السبب في رفض التحاقه بالكلية التي كان يحلم بها، ليعايره عرب السويركي، قائلاً : «أنت فاشل، متعلقش فشلك عليا، وبعدين أمك بياعة جرجير».

سلوي عثمان تصفع أحمد العوضي على وجهه

وتوالت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب وقامت والدته بصفعه على وجهه، وبعدها يجري القبض عليه بسبب بلاغ يتهمه بالتهجم على أحد الأشخاص خلال سهرته فى أحد الملاهي الليلية.

موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وأعلنت قناة ON مواعيد عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، إذ تعرض الحلقات فى تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحًا.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وفاء عامر، أحمد صيام، وفاء مكي، دنيا المصري، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.