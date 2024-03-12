عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، وتضمنت العديد من الأحداث المشوقة، وبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على قناة ON، والتي نكشف عنها في السطور التالية.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على قناة ON

يأتي موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على قناة ON في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا.

كما يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على ON drama رمضان 2024 يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة ظهرا، وتعرض الحلقات تزامنًا عبر منصة Watch it الالكترونية.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي برحلته مع شخصية عرب السويركي داخل منطقة المغربلين، والصراعات التي يتعرض لها بسبب عمله في تجارة الأخشاب، والثأر ممن قتل والده وأنهي حياته، في إطار تشويقي أكشن اجتماعي.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوي عثمان، دينا فؤاد، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، وفاء مكي، وعدد آخر من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.