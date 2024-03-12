التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية مجانية، اليوم الثلاثاء، لتوقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية مع صرف العلاج بالمجان، وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وإطلاق عدد من القوفل الطبية متعددة التخصصات في كافة أنحاء الجمهورية، للكشف والعلاج مجاناً.

وقال عادل درغام، مدير عام فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، حيث يتم خلالها توقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في جميع التخصصات الطبية مثل «الباطنة - الأطفال - العظام - الرمد - النساء والتوليد - الأنف والأذن والحنجرة»، وغيرها من التخصصات الطبية، مع توافر أطباء متخصصة وخدمة جيدة على مدار اليوم.

إقبال على القافلة

وأكد «درغام» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك إقبالاً كبيراً من الحالات المرضية المستحقة على القافلة الطبية التي يتم تنظيمها في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتاً إلى أنّه يتم تقديم علاج شامل مجاني لكافة الحالات مع إجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان.