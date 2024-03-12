حققت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على شاشة قناة ON، ردود فعل قوية مع الجمهور الذي تفاعل مع الحلقات وتصدرت مؤشر محركات البحث جوجل، وبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 2 على قناة ON.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 2 على قناة ON اليوم

ويأتى موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل حق عرب على قناة ON اليوم، فى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحًا.

كما يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama الساعة التاسعة مساءً، والأولى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، والثالثة في الثالثة ظهرًا.

ملخص الحلقة الأولي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، أحداثا مشوقة ومثيرة، إذ بدأ عرب السويركي فرض سيطرته في الدرب الأحمر، بعدما كسب ثقة معلمه عبدربه وأصبح الذراع الأيمن له، ووقع عرب السويركي في خلافات مع والدته بعدما معايرة شقيقه بأنه ابن بائعة جرجير.

كما تناولت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب على قناة on، استخدام البشعة وهي وسيلة لكشف الكذب كان يستخدمها القبائل العربية قديمًا، ويتم وضع آلة حادة تم تسخينها على النار بقوة على لسان المتهم، ومن يكون بريء ينجو منها، والكاذب هو من يحترق لسانه في الحال.

ويضم مسلسل حق عرب عدد كبير من النجوم وهم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دنيا المصري، دينا فؤاد، سلوى عثمان، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام، وفاء مكي وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.