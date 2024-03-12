ملخص أحداث الحلقة الأولى من دراما رمضان 2024

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقة الأولى من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية المُذاعة خلال الشهر الكريم.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وأكد التقرير، أنّ أحداث الحلقة الأولى لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بدأت بدخول «مربوحة» لغرفة نوم زوجها لإيقاظه، والذي قام من نومه مفزوعًا بسبب أنّها كانت ترتدي طاقية عليها بالونات، طالبة منه الاحتفال بشم النسيم.

مسلسل بابا جه

والحلقة الأولى من مسلسل بابا جه، الذي ظهر فيه الفنان أكرم حسني بدور «هشام» الذي يتمتع بحالة من الإهمال واللامبالاه بين أولاده، من خلال فتح محفظة ابنته «جودي» لدفع أوردر بيتزا، وهنا ظهرت «جودي» في حالة انهيار بعدما تفاجأت بأنّ والدها فتح محفظتها التي كان بها 600 جنيه لشراء ملابس تنكرية لحفلها في المدرسة.

مسلسل إمبراطورية ميم

كما بدأت الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي باستيقاظه على صوت مشكلة من مشاكل أولاده، ولكنه من بعدها قام لتحضير الإفطار وهو يستعرض ويُعرف المشاهدين على شخصيات عائلته، أخته مديحة، وأولاده مروان ومنى ومايا ومنة ومازن ومصطفى، وبعد تجهيز الإفطار يبدأ بتذكير عائلته بسنوية والدتهم والذهاب للمقابر لقراءة الفاتحة، من ثم ذلك يبدأ أبناءه عرض طلباتهم، بين بعثة لابنته وسيارة لتبنه وعلاج ذكية القطة التي تربيها ابنته.

مسلسل عتبات البهجة

ولفت التقرير إلى أنّ الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بدأت بظهور بهجت الأنصاري أو يحيى الفخراني وهو يتحدث في لايف مع جمهوره عن لحظات السعادة التي يعيشها الإنسان، كما ناقش معهم قضية التحرش وكيف كانت السيدة تتحرك على حريتها في الوقت الماضي، وفي ذات الوقت يسمع بهجت صوت حفيده خالد شباط فيذهب ويتحدث معه، كما يتحدث مع حفيدته الأخرى بشأن مصاريفها.

مسلسل كامل العدد

كما بدأت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد، بليلى التي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، التي تفيق من نومها بنطق اسم ابنها الرضيع عمر من زوجها أحمد الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، وعند اطمئنانها على أولادها يظهر برواز الفنان الراحل مصطفى درويش مع أولاده في المسلسل للموسم الأول في لفته رائعة من فريق العمل إحياء لذكراه، ومشهد آخر هو أنّ الدكتور أحمد زار قبر صديقه المُقرب عمر وهو الراحل مصطفى درويش لطمأنته على أولاده.