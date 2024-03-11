بعد الإعلان عن مواعيد دراما رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين الساعة كام؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء أولى حلقات مسلسلات رمضان 2024، إذ تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة متميزة من المسلسلات المتنوعة، بينها عمل تاريخي مختلف، وبدأ الجميع يبحث عن مسلسل الحشاشين الساعة كام؟.

مسلسل الحشاشين الساعة كام؟

وللرد على سؤال مسلسل الحشاشين الساعة كام؟، أعلنت شبكة قناة dmc، موعد عرض العمل، إذ يعرض في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تعرض الإعادة في تمام الساعة 11 مساء علي قناة DMC دراما.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه فى إطار تاريخي يعود إلى القرن الحادى عشر في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ الفدائيين، وهم رجال لا يخشون الموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا في ذلك الوقت ليكونوا أول تنظيم سري إرهابي سمي فيما بعد بـ«الحشاشين».

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب كريم عبد العزيز، أبرزهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.