ناقد فني: دراما رمضان تستمد قوتها من الواقع.. و«مليحة» من أهم المسلسلات

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إنَّ الدراما تستمد قوتها من الواقع الحالي لأنّها انعكاس له، مشيرًا إلى أن دراما رمضان واكبت القضية الفلسطينية، وقدّمت مسلسل «مليحة» بطولة ميرفت أمين ومحمد دياب.

مسلسل مليحة يبرز الحالات الإنسانية بفلسطين

وأضاف «سعد الدين»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هذا المسلسل مهم جدا لأنّه يسلط الضوء على الحالات الإنسانية داخل فلسطين، وهي القضية العربية بالكامل، لافتًا إلى أنه يعكس بشكل إنساني وواقعي ودرامي واجتماعي ما يحدث في القضية الفلسطينية على أرض الواقع.

«مليحة» ومعاناة الشعب الفلسطيني

وتابع الناقد الفني أنّ المسلسل يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني مثل الأم التي تفقد شهيدا، أو المصاب، لافتًا إلى أنّ المسلسل يمنح الشباب صغير السن بُعدا تاريخيا للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإنّه من أهم مسلسلات شهر رمضان هذا العام.