سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

كشف آخر تحديث لشعبة الذهب وبورصة الذهب عن أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم، ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية 3600 جنيه، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية 3150 جنيها، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية 2700 جنيه، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية 2100 جنيه، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية 25 ألفا و200جنيه، غير شاملة سعري الضريبة والمصنعية.